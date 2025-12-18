MOUVEMENTS-Citi promeut Ryan Ellis à la tête des ventes de marché pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi C.N a nommé Ryan Ellis à la tête des ventes de marché pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, couvrant les institutions financières et les entreprises, selon une note interne vue par Reuters jeudi.

Ellis, qui dirige les ventes de taux pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Citi depuis 2023 après avoir rejoint la banque en 2020, conservera la responsabilité des taux.

Il a plus de vingt ans d'expérience sur les marchés et a travaillé auparavant chez Bank of America BAC.N et Deutsche Bank DBKGn.DE .

Il prendra ses fonctions jeudi et sera basé à Sydney, sous la responsabilité de Cécile Gambardella, la cheffe des ventes de marchés pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie et l'Asie du Sud, et de Cristina Chang , la cheffe des marchés pour l'Australie, avec un lien hiérarchique supplémentaire avec Davy Tsang, chef des ventes de taux aux investisseurs pour l'Asie du Nord et l'Australie et l'Asie du Sud.