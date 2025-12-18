 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MOUVEMENTS-Citi promeut Ryan Ellis à la tête des ventes de marché pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 02:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi C.N a nommé Ryan Ellis à la tête des ventes de marché pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, couvrant les institutions financières et les entreprises, selon une note interne vue par Reuters jeudi.

Ellis, qui dirige les ventes de taux pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Citi depuis 2023 après avoir rejoint la banque en 2020, conservera la responsabilité des taux.

Il a plus de vingt ans d'expérience sur les marchés et a travaillé auparavant chez Bank of America BAC.N et Deutsche Bank DBKGn.DE .

Il prendra ses fonctions jeudi et sera basé à Sydney, sous la responsabilité de Cécile Gambardella, la cheffe des ventes de marchés pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie et l'Asie du Sud, et de Cristina Chang , la cheffe des marchés pour l'Australie, avec un lien hiérarchique supplémentaire avec Davy Tsang, chef des ventes de taux aux investisseurs pour l'Asie du Nord et l'Australie et l'Asie du Sud.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,535 USD NYSE -0,45%
CITIGROUP
111,440 USD NYSE +0,13%
DEUTSCHE BANK
31,650 EUR XETRA -0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank