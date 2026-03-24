MOUVEMENTS-Citi nomme deux nouveaux co-chefs pour sa division de financement des infrastructures

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Citi C.N a annoncé mardi qu'elle avait nommé Eric Farina et Rob Cascarino en tant que co-responsables du groupe Infrastructure Financing & Capital Solutions (IFCS).

Voici quelques détails sur ces nominations:

* Farina, qui possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du financement des infrastructures, sera basé à New York dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

* Il était dernièrement responsable du financement des infrastructures au sein des marchés de capitaux privés chez Morgan Stanley.

* Cascarino, actuellement co-responsable de Debt Capital Markets (DCM) pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, élargira ses attributions pour s'associer à Farina sur Global IFCS.

* Cascarino, qui a rejoint Citi l'année dernière, apporte plus de 20 ans d'expérience en DCM, notamment dans le financement d'infrastructures numériques et de stades sportifs aux États-Unis et dans la région EMEA.

* Farina et Cascarino rendront compte aux responsables DCM, John McAuley et Chris Munro, et collaboreront étroitement avec tous les groupes de marchés de capitaux de la banque.