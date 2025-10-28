MOUVEMENTS-BofA procède à des changements dans les équipes de banque d'investissement spécialisées dans les technologies et les télécommunications, selon une note de service

Bank of America BAC.N a annoncé une série de changements au sein de son équipe mondiale de banque d'affaires et d'investissement, selon une note interne consultée par Reuters mardi, en répartissant les responsabilités de direction pour la technologie et les télécommunications.

Matthew Sharnoff et Johnny Williams ont été nommés coresponsables de la banque d'investissement technologique mondiale, et Daniel Kelly et Joseph Valenti coresponsables de la banque d'investissement médias et télécoms mondiale.

Sharnoff, qui travaille pour la banque depuis plus de 25 ans, était dernièrement responsable de la banque d'investissement mondiale dans le domaine des technologies financières. Williams, qui a une trentaine d'années d'expérience dans la banque d'investissement technologique, travaille pour BofA depuis une vingtaine d'années, et a notamment été vice-président d'UBS.

Kelly et Valenti ont l'expérience de la direction d'une équipe ensemble dans leurs fonctions les plus récentes de co-responsables de la banque d'investissement dans les médias et les télécommunications pour les Amériques. Tous deux sont des vétérans des investissements dans les TMT, Kelly ayant passé toute sa carrière chez BofA, tandis que Valenti a rejoint l'entreprise en 2022.

Tous quatre seront membres de l'équipe de direction de la banque d'investissement mondiale et rendront compte à Faiz Ahmad et Mike Joo, coresponsables de la banque d'investissement mondiale.

Bank of America a bénéficié d'un rebond des transactions en dépassant les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre au début du mois.