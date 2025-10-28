 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 219,18
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MOUVEMENTS-BofA procède à des changements dans les équipes de banque d'investissement spécialisées dans les technologies et les télécommunications, selon une note de service
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a annoncé une série de changements au sein de son équipe mondiale de banque d'affaires et d'investissement, selon une note interne consultée par Reuters mardi, en répartissant les responsabilités de direction pour la technologie et les télécommunications.

Matthew Sharnoff et Johnny Williams ont été nommés coresponsables de la banque d'investissement technologique mondiale, et Daniel Kelly et Joseph Valenti coresponsables de la banque d'investissement médias et télécoms mondiale.

Sharnoff, qui travaille pour la banque depuis plus de 25 ans, était dernièrement responsable de la banque d'investissement mondiale dans le domaine des technologies financières. Williams, qui a une trentaine d'années d'expérience dans la banque d'investissement technologique, travaille pour BofA depuis une vingtaine d'années, et a notamment été vice-président d'UBS.

Kelly et Valenti ont l'expérience de la direction d'une équipe ensemble dans leurs fonctions les plus récentes de co-responsables de la banque d'investissement dans les médias et les télécommunications pour les Amériques. Tous deux sont des vétérans des investissements dans les TMT, Kelly ayant passé toute sa carrière chez BofA, tandis que Valenti a rejoint l'entreprise en 2022.

Tous quatre seront membres de l'équipe de direction de la banque d'investissement mondiale et rendront compte à Faiz Ahmad et Mike Joo, coresponsables de la banque d'investissement mondiale.

Bank of America a bénéficié d'un rebond des transactions en dépassant les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre au début du mois.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,870 USD NYSE -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street enregistre de nouveaux records de clôture
    Wall Street enregistre de nouveaux records de clôture
    information fournie par Reuters 28.10.2025 22:16 

    par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en hausse mardi alors que les investisseurs se montraient optimistes quant aux résultats d'entreprise attendus cette semaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,34%, ou 161,78 points, à 47.706,37 points. Le Standard ... Lire la suite

  • Des combattants cagoulés du Hamas transportent un corps retrouvé dans un tunnel au nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 octobre 2025 ( AFP / Bashar TALEB )
    Israël mène des raids meurtriers à Gaza, accuse le Hamas d'avoir attaqué ses soldats
    information fournie par AFP 28.10.2025 22:01 

    Israël a mené mardi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza, en accusant le Hamas, qui dément, d'avoir attaqué ses soldats en violation de l'accord de cessez-le-feu. Malgré ces violences, le vice-président américain JD Vance a affirmé que le cessez-le-feu ... Lire la suite

  • Le siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie, le 27 août 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Nvidia va prendre une part de 2,9% dans Nokia pour 1 milliard de dollars
    information fournie par AFP 28.10.2025 21:57 

    Le géant américain des puces Nvidia va prendre une part de 2,9% dans le fabricant finlandais d'équipements télécoms Nokia, moyennant 1 milliard de dollars, a annoncé mardi Nokia, dont l'action a réagi en s'envolant en Bourse. Cette transaction s'accompagne d'un ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street au plus haut avant la Fed et les résultats de la tech
    information fournie par AFP 28.10.2025 21:51 

    La Bourse de New York a terminé en forme mardi, abordant avec confiance les résultats d'entreprise des géants technologiques américains et la décision de politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis (Fed). Pour la troisième séance d'affilée, les principaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank