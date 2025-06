Moulinvest: résultat net positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 13:36









(CercleFinance.com) - Moulinvest publie un résultat net de 1,6 million d'euros au titre de son premier semestre 2024-25 (clos fin février), contre une perte de 0,2 million un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA de 8,8 millions, en progression de 34,8% en comparaison annuelle.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% à 48,9 millions d'euros, hausse essentiellement portée par la bonne activité du pôle bois construction qui a bénéficié de l'effet cumulé d'une hausse des volumes et de celle des prix de vente.



S'il reconnait un climat géopolitique et macroéconomique toujours incertain, Moulinvest estime que sa rentabilité 'devrait encore progresser au cours du second semestre en lien avec poursuite de la réduction des charges externes et notamment les coûts énergétiques'.





