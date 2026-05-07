Motorola Solutions revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motorola Solutions MSI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à la forte demande pour ses équipements de communication critiques et ses systèmes de vidéosurveillance.

La société a bénéficié d'une forte demande de la part des organismes de sécurité publique et des entreprises commerciales cherchant à moderniser leurs infrastructures de communication et de sécurité.

* Motorola Solutions fournit des produits et services de communication critiques aux organismes de sécurité publique et aux clients commerciaux.

* La croissance est principalement tirée par ses systèmes de radio mobile terrestre (LMR), qui constituent l'équipement de communication essentiel pour les premiers intervenants, ainsi que par l'expansion de son portefeuille de solutions de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.

* Le segment Logiciels et services, qui comprend les logiciels pour centres de commandement et les sources de revenus récurrents à marge élevée, a progressé de 18 % au premier trimestre, soulignant la stratégie de Motorola visant à devenir une plateforme logicielle et matérielle plus intégrée.

* Il a clôturé le trimestre avec un carnet de commandes de 15,7 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à une demande généralisée.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 12,8 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 12,7 milliards de dollars.

* Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 16,87 et 16,99 dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures de 16,70 à 16,85 dollars.

* Pour le deuxième trimestre, la société table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 8,5 %, contre une prévision des analystes de 8,2 %, selon les données compilées par LSEG.

* Motorola Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 2,71 milliards de dollars pour le premier trimestre clos le 4 avril, contre une estimation de 2,70 milliards de dollars.

* En avril, elle a racheté HyperYou, un fournisseur d'IA conversationnelle et agentique, et a annoncé le déploiement d'agents IA spécialisés supplémentaires qui, selon elle, sont capables de comprendre le contexte des appels au 911, du trafic radio et d'autres sources de données pour prendre des mesures d'urgence.