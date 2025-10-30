 Aller au contenu principal
Motorola Solutions prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre en raison d'une demande soutenue
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 7)

Motorola Solutions MSI.N a dépassé ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre et prévu une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, grâce à une demande soutenue pour ses produits de sécurité et ses équipements de communication critiques de la part des agences gouvernementales.

La société a bénéficié des dépenses constantes des organismes de sécurité publique et des agences gouvernementales en Amérique du Nord, qui mettent à niveau leurs systèmes radio et investissent dans la sécurité vidéo et les logiciels de centre de commandement.

La demande a également été soutenue par le financement de programmes gouvernementaux, notamment l'American Rescue Plan Act, qui a fourni aux gouvernements locaux et d'État des capitaux pour moderniser leur infrastructure de communication critique.

Selon les données compilées par LSEG, Motorola Solutions prévoit une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 10,8 %.

Son bénéfice ajusté par action pour le trimestre de septembre s'est élevé à 4,06 dollars, dépassant l'estimation de 3,85 dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 3,01 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 2,99 milliards de dollars.

Les actions de Motorola Solutions ont toutefois baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

