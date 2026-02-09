Eiffage monte au capital de Quercy Réfrigération à hauteur de 70%
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:23
Fondée en 2007 et basée à Moissac (Tarn-et-Garonne), la société emploie plus de 160 collaborateurs répartis dans dix agences sur l'ensemble du territoire. Active essentiellement sur le marché français, elle intervient également sur quelques projets en Europe et à l'international. En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros.
Quercy Réfrigération est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du froid industriel, de l'étude au service après-vente, en passant par l'installation, la maintenance et le dépannage. Son expertise couvre notamment les équipements frigorifiques, les systèmes de production de froid, les programmes de régulation, d'automatisme et de supervision, ainsi que l'optimisation énergétique.
