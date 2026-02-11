Motorola Solutions prévoit des ventes et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations

Motorola Solutions MSI.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur le fait que son activité de technologie de sécurité publique bénéficiera de dépenses publiques soutenues.

Les actions de la société basée à Chicago ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

Les agences de sécurité publique et les agences gouvernementales en Amérique du Nord qui modernisent leurs systèmes radio et investissent dans la sécurité vidéo et les logiciels de centres de commandement ont stimulé les revenus de Motorola.

La société génère également des revenus récurrents à partir de sa base installée d'appareils dans son segment des logiciels et des services. Ce segment comprend les logiciels pour centres de commandement, l'analyse vidéo et les services de cybersécurité.

Motorola prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 12,7 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 12,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 16,70 et 16,85 dollars, ce qui est supérieur aux estimations d'un bénéfice de 16,32 dollars.

Sous la direction de Greg Brown, l'entreprise s'est de plus en plus concentrée sur la création d'une plateforme intégrée de matériel et de logiciels, générant ainsi des revenus récurrents plus élevés.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 3,38 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,35 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 4,59 dollars a également dépassé les estimations.