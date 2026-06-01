Motorola Solutions mise sur les technologies anti-drones avec l'acquisition de D-Fend pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et un commentaire du directeur général)

Motorola Solutions MSI.N va racheter le fabricant israélien de technologies anti-drones D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars afin de répondre à la demande croissante des gouvernements et des opérateurs d'infrastructures critiques face à l'augmentation des menaces pour la sécurité.

L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, a indiqué lundi l'entreprise d'équipements de télécommunications dans un communiqué.

L'utilisation croissante des drones dans les conflits, notamment dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a mis en évidence le besoin grandissant de systèmes capables d'intercepter et de contrôler les drones en toute sécurité sans perturber les communications ni causer de dommages.

La technologie de D-Fend Solutions utilise des ondes radio pour prendre le contrôle des drones malveillants en plein vol, plutôt que de brouiller leurs signaux ou de les abattre. Son produit phare, EnforceAir, est déployé dans près de 30 pays, dont les principaux membres de l'Otan, pour protéger les zones militaires, les aéroports et les infrastructures critiques.

“Les drones malveillants ont transformé notre espace aérien en un environnement aux risques imprévisibles, où la simple détection ne suffit plus”, a déclaré Greg Brown, directeur général de Motorola Solutions.