Motorola lance une solution pour aider le travail de la police
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 16:39
La solution cloud-native propulsée par l'IA critique de Motorola, Assist, améliore la productivité au bureau et sur le terrain en simplifiant les flux de travail d'investigation, de la saisie de données à l'analyse, en passant par la rédaction de rapports.
Elle s'intègre à la solution de gestion des preuves CommandCentral DEMS pour consolider les rapports d'officiers, les données de dispatch assisté par ordinateur (CAD), les audios radio et 911, ainsi que les transcriptions, vidéos, notes de terrain et déclarations de témoins.
Selon Motorola, les agents de patrouille peuvent utiliser l'application mobile CommandCentral Responder pour rechercher et ajouter des rapports en temps réel à CommandCentral RMS, les maintenant connectés tout en restant concentrés sur la communauté.
"En tirant parti des données riches de CommandCentral RMS, Assist aide à générer des rapports vérifiés, à créer des transcriptions consultables et à rédiger des documents, une agence ayant signalé une réduction du temps de rédaction avec Assist de 35 heures à une seule", ajoute le groupe.
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