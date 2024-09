Moteurs d'avions: Safran veut acquérir un réparateur américain

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Safran veut acquérir un réparateur américain de moteurs d'avion pour renforcer son réseau mondial de maintenance, a annoncé mardi le motoriste français, en période de tensions sur la chaîne d'approvisionnement du secteur.

"Safran Aircraft Engines a annoncé ce jour le projet d'acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur mondial de premier plan de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis)", a précisé l'entreprise dans un communiqué, sans donner de montant pour cette opération.

De même source, "CRT, qui compte aujourd'hui plus de 450 salariés, est spécialisé dans la réparation de pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) pour les moteurs CFM56, LEAP1 (équipant notamment des monocouloirs à succès Boeing 737 et Airbus A320, NDLR) et les moteurs de forte puissance".

Safran affirme que "ces nouvelles capacités permettront de renforcer le réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines sur le continent américain" au moment où la chaîne logistique reste très tendue et affecte le taux de disponibilité des flottes des compagnies aériennes.

Safran estime que cette acquisition, qui devra recevoir l'onction des autorités compétentes, devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.