Moscou veut dialoguer avec Berlin pour en savoir plus sur Navalny

MOSCOU, 4 septembre (Reuters) - Le Kremlin a lancé vendredi à l'Allemagne un appel au dialogue afin d'en savoir plus sur l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé à Berlin après un grave malaise en Russie. Angela Merkel a déclaré mercredi détenir la preuve que Navalny avait été empoisonné par un produit de la famille du Novitchok, déjà utilisé contre l'ancien espion russe Sergueï Skripal en 2018 en Grande-Bretagne. Le pouvoir russe réfute catégoriquement ces accusations. Il n'a engagé pour l'heure que des vérifications préliminaires sur cette affaire, sans ouvrir d'enquête. Reprochant aux médecins allemands leur manque de transparence, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que Moscou souhaitait dialoguer avec l'Allemagne afin de comprendre quelle substance exacte avait provoqué l'hospitalisation de Navalny. Il a ajouté que des spécialistes russes examinaient le dossier. (Tom Balmforth and Elena Fabrichnaya; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

