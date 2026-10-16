Moscou place d'autres actifs russes d'entreprises européennes sous administration

La Russie a décidé de placer sous administration provisoire d'autres actifs russes d'entreprises européennes, une décision présentée comme une mesure de rétorsion au soutien apporté par l'Union européenne à l'Ukraine.

Mettant en oeuvre un décret du président russe Vladimir Poutine publié jeudi, la mesure porte sur les actifs appartenant au fabricant français de revêtements de sol Tarkett et aux fabricants d'emballages Menshen, Sverige International Holdings et Sonoco, respectivement allemand, suédois et néerlandais.

Cette décision intervient moins d'un mois après un autre décret présidentiel portant sur le transfert des actifs russes du géant agroalimentaire suisse Nestlé NESN.S et des distributeurs français et allemand Auchan et Metro B4B0n.H à une société russe, LEV Management.

En vertu d'un décret signé par Vladimir Poutine en 2023, la Russie peut placer sous administration temporaire les avoirs de pays qu'elle juge "hostiles".

Ce mécanisme a déjà été utilisé pour prendre le contrôle des filiales russes du français Danone DANO.PA et du danois Carlsberg CARLb.CO .

Le Kremlin a souligné que ces mesures constituaient une réponse au rôle joué par les pays de l'UE dans la guerre qu'a déclenchée la Russie en février 2022 contre l'Ukraine, tout en soulignant qu'elles étaient "réversibles".

L'annonce de cette nouvelle saisie temporaire d'actifs détenus par des entreprises européennes en Russie intervient juste avant la venue ce vendredi du président ukrainien Volodomir Zelensky au sommet de l'Union européenne à Bruxelles.

Certaines informations suggèrent que les États-Unis pourraient chercher à prendre le contrôle de certains actifs russes gelés en Europe à un moment où le soutien de l'administration Trump à l'Ukraine paraît de plus en plus incertain.

(Elena Fabrichnaya and Gleb Bryanski, version française Benoit Van Overstraeten)