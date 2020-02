Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou annonce un accord de réduction des tensions en Syrie Reuters • 29/02/2020 à 09:33









MOSCOU, 29 février (Reuters) - La Russie a annoncé samedi que plusieurs jours de discussions à Ankara avec la Turquie avaient débouché sur un accord entre les deux pays pour réduire les tensions dans le nord-ouest de la Syrie. "Des mesures concrètes visant à obtenir une stabilité durable dans la zone de désescalade d'Idlib ont été examinées", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. "Les deux parties ont confirmé leur objectif de réduire les tensions 'sur le terrain' tout en continuant la lutte contre les terroristes", a-t-il ajouté. La province d'Idlib, dernier grand bastion de la rébellion anti-Assad soutenue par la Turquie, est visée depuis décembre par une offensive des forces gouvernementales syriennes appuyées par l'aviation russe. (Polina Ivanova, version française Jean-Stéphane Brosse)

