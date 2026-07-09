Mosaic réduit temporairement ses activités liées au phosphate au Brésil en raison de contraintes liées au soufre

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Le fabricant d'engrais Mosaic

MOS.N a annoncé avoir mises en place mercredi des mesures temporaires visant à réduire la production de certaines de ses opérations phosphatées au Brésil, en raison d'une baisse de l'offre mondiale et de la hausse des prix du soufre, matière première utilisée dans la fabrication de ses produits.

Dans un communiqué, Mosaic a précisé que la durée de ces mesures restait incertaine, mais a souligné qu'elles étaient temporaires et ne constituaient pas un changement dans la stratégie à long terme de l'entreprise.

* Mosaic prévoit de prolonger les arrêts temporaires des sites de production de Tapira et Catalao.

* Elle prévoit également de mettre progressivement son complexe d’Uberaba en mode « entretien et maintenance », à partir de septembre.

* En ce qui concerne ses activités de mélange d’engrais, les usines de Candeias et de Catalao seront temporairement fermées, tandis que la production des sites de Palmeirante et de Sorriso sera réduite.

* Ces mesures concernant les activités de mélange d’engrais pourraient avoir des répercussions sur les effectifs, a indiqué Mosaic.

* Mosaic a évoqué “un contexte marqué par l’instabilité géopolitique, les perturbations des voies maritimes internationales, une demande mondiale accrue et une pression significative sur les coûts du soufre”.