Mosaic met à l'arrêt ses usines de phosphate brésiliennes dans le cadre d'une politique de réduction des coûts

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Mosaic MOS.N a déclaré mercredi qu'il allait mettre en veilleuse deux installations de phosphate au Brésil, supprimer des emplois et réduire la production annuelle d'environ 1 million de tonnes, alors que le producteur d'engrais s'efforce de réduire les coûts, de redéployer le capital et de poursuivre la vente d'actifs.

L'entreprise américaine commencera à mettre en veilleuse et à démobiliser son complexe minier et chimique d'Araxa et les activités minières connexes de son complexe de Patrocinio, ce qui entraînera des réductions d'effectifs sur les deux sites.

Mosaic n'a pas indiqué le nombre d'employés concernés.

Le Brésil est un centre de production clé pour Mosaic, qui a réduit son portefeuille et ses dépenses d'investissement après des périodes d'offre excédentaire qui ont pesé sur les marchés des engrais et les rendements.

Mosaic a vendu sa mine de potasse Taquari-Vassouras et l'unité d'extraction de phosphate Patos de Minas, qui était à l'arrêt, au Brésil en 2025.

La société prévoit de poursuivre la vente de ses actifs d'Araxa, tout en continuant les travaux de développement d'un projet distinct de métaux de niobium à Patrocinio.

"Nous pensons que l'arrêt des installations et la poursuite d'une vente potentielle sont la bonne voie à suivre", a déclaré mercredi Bruce Bodine, directeur général de Mosaic . " Cette décision reflète l'attention constante que Mosaic porte à la discipline en matière d'allocation de capital et de rendement."

L'impact sur le bénéfice de base ajusté devrait être limité en raison des prix élevés du soufre, à l'exclusion des coûts non récurrents, a déclaré la société.

Après la conclusion d'un accord potentiel, Mosaic s'attend à ce que les dépenses d'investissement annuelles diminuent d'environ 20 à 30 millions de dollars, et que les dépenses d'exploitation baissent d'environ 70 à 80 millions de dollars.

L'entreprise prévoit d'enregistrer une charge avant impôts comprise entre 350 et 400 millions de dollars au premier trimestre 2026.