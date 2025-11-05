Mosaic examine plusieurs actifs dans le cadre des efforts de rationalisation du fabricant d'engrais

Mosaic MOS.N examine plusieurs actifs et des discussions stratégiques avec plusieurs parties sont en cours, a déclaré le directeur financier Luciano Pires aux analystes lors d'une conférence téléphonique mercredi.

Le fabricant d'engrais a révélé plus tôt cette année des plans pour réaffecter le capital des actifs à faible rendement dans le cadre de la rationalisation de son portefeuille.

Il a vendu cette année sa mine de potasse Taquari-Vassouras et l'unité minière de phosphate inactive de Patos de Minas au Brésil.

La cession de Taquari-Vassouras devrait permettre d'éliminer plus de 20 millions de dollars d'investissements à court terme, a déclaré M. Pires, ajoutant qu'il s'attend à ce que la réaffectation des capitaux prenne de l'ampleur en 2026.

Mosaic, qui a dépassé les attentes des analystes pour les résultats du troisième trimestre mardi, a déclaré qu'une augmentation du fonds de roulement entraînerait des niveaux de flux de trésorerie bien inférieurs à "ce qui est intrinsèque à l'entreprise" en 2025.

Cependant, avec une stabilisation des prix des matières premières et des ajustements de stocks au Brésil et en Amérique du Nord, le flux de trésorerie disponible devrait s'améliorer de manière significative en 2026. « Par conséquent, nous reportons prudemment tout dividende ou rachat extraordinaire à 2026 », a déclaré M. Pires.

Les actions de la société étaient en baisse marginale à 26,37 dollars dans les échanges de l'après-midi.