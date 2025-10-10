 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 923,50
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mosaic dévoile des volumes de production décevants au troisième trimestre pour l'activité Phosphates
information fournie par AOF 10/10/2025 à 17:03

(AOF) - The Mosaic Company a dévoilé des données préliminaires concernant ses volumes de production pour le troisième trimestre. Pour l’activité Phosphates, le groupe a produit 1,7 million de tonnes, en nette hausse par rapport aux trimestres précédents, mais en-deçà des objectifs fixés par la direction. Cette déception est liée à des problèmes mécaniques dans une usine d’acide sulfurique, ainsi qu’à des interruptions de service sur un autre site. Parallèlement, les volumes de ventes de phosphates se sont élevés à 1,6 million de tonnes.

En ce qui concerne la division Fertilisants, les volumes de ventes ont atteint 2,8 millions de tonnes, soit une hausse de 25 % par rapport au deuxième trimestre. Enfin, pour l'activité Potasse, les volumes de production et de ventes se sont tous deux élevés à 2,3 millions de tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank