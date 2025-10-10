Mosaic dévoile des volumes de production décevants au troisième trimestre pour l'activité Phosphates

(AOF) - The Mosaic Company a dévoilé des données préliminaires concernant ses volumes de production pour le troisième trimestre. Pour l’activité Phosphates, le groupe a produit 1,7 million de tonnes, en nette hausse par rapport aux trimestres précédents, mais en-deçà des objectifs fixés par la direction. Cette déception est liée à des problèmes mécaniques dans une usine d’acide sulfurique, ainsi qu’à des interruptions de service sur un autre site. Parallèlement, les volumes de ventes de phosphates se sont élevés à 1,6 million de tonnes.

En ce qui concerne la division Fertilisants, les volumes de ventes ont atteint 2,8 millions de tonnes, soit une hausse de 25 % par rapport au deuxième trimestre. Enfin, pour l'activité Potasse, les volumes de production et de ventes se sont tous deux élevés à 2,3 millions de tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS