 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mosaic délaissé après une dégradation chez Bank of America
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:00

Mosaic recule de 6,2% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Bank of America, de acheter à neutre, avec un objectif de cours ramené de 33 USD à 30 USD, dans le sillage d'une réduction de ses estimations pour le fournisseur d'engrais.

"Le contexte d'expansion de marge devient plus difficile", constate le broker. "Bien que nous soyons haussiers sur les fondamentaux du marché des phosphates, l'accessibilité pourrait limiter la capacité de Mosaic à compenser l'inflation des matières premières".

Valeurs associées

MOSAIC
24,460 USD NYSE -6,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank