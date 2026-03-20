Mosaic délaissé après une dégradation chez Bank of America
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:00
"Le contexte d'expansion de marge devient plus difficile", constate le broker. "Bien que nous soyons haussiers sur les fondamentaux du marché des phosphates, l'accessibilité pourrait limiter la capacité de Mosaic à compenser l'inflation des matières premières".
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