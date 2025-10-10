Mosaic Co chute en raison de volumes de production inférieurs aux prévisions lors de l'examen préliminaire du troisième trimestre

10 octobre - ** Les actions du producteur d'engrais Mosaic Co's MOS.N chutent de 9,99% à 30,1 $ en pré-commercialisation

** MOS affiche un volume de production de phosphate d'environ 1,7 million de tonnes pour le troisième trimestre, inférieur aux attentes de la société

** Des problèmes mécaniques inattendus à l'usine d'acide sulfurique de Riverview et des interruptions de service public à Bartow à la mi-septembre ont entraîné une baisse significative de la production globale pour le reste du mois, selon la société

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 36,05 % depuis le début de l'année