Mosaic baisse après la dégradation de BofA, qui cite un retard dans le rétablissement des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de la société d'engrais Mosaic

MOS.N ont baissé de 5,2 % à 24,82 $ après que BofA Global Research a dégradé le titre de "achat" à "neutre"

** BofA a abaissé son objectif de cours de 33 $ à 30 $, ce qui représente une hausse de 14,5 % par rapport à la dernière clôture du titre

** "Nous dégradons car l'expansion des marges dans les engrais phosphatés est probablement retardée d'un an" - BofA

** BofA reste optimiste sur les phosphates, avec des attentes de maintien de la fermeté des prix, mais indique que la pression inflationniste sur les matières premières due au conflit iranien complique les perspectives de bénéfices

** Les flux de trésorerie resteront sous la pression d'une nouvelle année de dépenses d'investissement élevées, tandis que des bénéfices en demi-teinte pourraient maintenir les actions dans une fourchette jusqu'à ce que le contexte s'améliore

** 9 des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 2 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 32 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la session, MOS est en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année