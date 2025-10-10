Mosaic annonce une production de phosphate inférieure aux attentes pour le troisième trimestre ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'engrais Mosaic MOS.N a déclaré vendredi que sa production de phosphate au troisième trimestre était d'environ 1,7 million de tonnes, en deçà de ses prévisions, suite à des travaux de maintenance et de restauration d'actifs au début du trimestre.

Les actions de la société ont chuté de 8,8 % à 30,50 $ dans les échanges de pré-marché.

Le producteur d'engrais américain a déclaré avoir atteint son taux de production cible pendant plusieurs semaines au début du mois d'août après d'importants travaux de révision et de restauration des actifs.

Cependant, des problèmes mécaniques à l'usine d'acide sulfurique de Riverview et des interruptions de service à l'usine de Bartow à la mi-septembre ont réduit la production pour le reste du mois.

Pour le troisième trimestre, Mosaic prévoit des volumes de ventes de phosphate de 1,8 à 2,0 millions de tonnes.

Dans le segment Mosaic Fertilizantes, les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 25 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,8 millions de tonnes, tandis que la production et les ventes de potasse étaient toutes deux d'environ 2,3 millions de tonnes.

La société basée en Floride devrait présenter ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre.