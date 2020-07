Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mort de John Lewis, pionnier des droits civique Reuters • 18/07/2020 à 06:19









TOKYO, 18 juillet (Reuters) - Le député américain John Lewis, pionnier du mouvement des droits civiques et membre de la Chambre des représentants américaine est décédé, a annoncé la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, samedi. Lewis, qui avait déclaré en décembre être atteint d'un cancer du pancréas, avait 80 ans. (Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)

