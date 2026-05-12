Morosité en vue à Wall Street
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:13
Le climat reste particulièrement tendu dans le Golfe persique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le conflit avec l'Iran n'était "pas terminé", tandis que Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran ne tenait plus qu'à un fil après une contre-proposition iranienne jugée "inacceptable" par les États-Unis.
Ces tensions continuent d'alimenter la flambée des cours du pétrole, le Brent et le WTI évoluant toujours au-dessus des 100 dollars le baril. Le WTI progresse notamment de 3,51%, dans des proportions comparables à celles du Brent. Dans ce contexte, les valeurs énergétiques américaines évoluent en hausse avant-Bourse.
"Les économies les plus exposées commencent à subir les répercussions du conflit en Iran. À titre d'exemple, les compagnies aériennes ont réduit leur offre de deux millions de sièges ce mois-ci, sur fond de flambée des coûts du carburant. Les pressions inflationnistes constituent un véritable casse-tête pour les autorités monétaires, qui doivent gérer l'impact du conflit sur la croissance", souligne Pictet Wealth Management.
Le gestionnaire met également l'accent sur la rencontre à venir entre Donald Trump et Xi Jinping, qui constituera la première visite d'un président américain en Chine depuis presque dix ans. Les discussions porteront notamment sur le commerce, Taïwan, le conflit avec l'Iran et l'intelligence artificielle.
Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux indicateurs macroéconomiques américains. La hausse des prix à la consommation aux États-Unis a accéléré plus que prévu le mois dernier, atteignant 3,8% en rythme annuel, contre 3,7% attendu par les économistes, après 3,3% en mars. Cette publication renforce les interrogations autour du calendrier d'un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.
Du côté des valeurs, eBay recule dans les échanges avant-Bourse après avoir rejeté mardi l'offre de rachat d'environ 56 milliards de dollars formulée plus tôt ce mois-ci par GameStop, sur fond de doutes persistants concernant le financement de l'opération.
Par ailleurs, le spécialiste des vêtements de sport On Holding a relevé sa prévision de marge bénéficiaire annuelle.
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