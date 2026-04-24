Morningstar voit une croissance de la demande pour Treasury Wine ; maintient la juste valeur inchangée en raison du ralentissement des expéditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
24 avril - **Les actions de la société australienne Treasury Wine Estates augmentent de 2,9% pour atteindre 4,68 dollars australiens ** Morningstar souligne l'amélioration de la demande pour les étiquettes duviticulteur indépendant TWE.AX , mais prévient que les expéditions des distributeurs risquent de réduire les revenus au cours des deux prochaines années ** Le cabinet d'analyse financière laisse inchangées les prévisions de bénéfices et la juste valeur de 8,50 dollars australiens de la société aprèsavoir réaffirmé sa prévision d'une hausse des bénéfices sous-jacents au second semestre par rapport au premier semestre
** Cependant, la demande croissante des consommateurs accélère le déstockage et allège les restrictions sur les expéditions, et le déstockage discipliné préserve la réputation de la marque et le pouvoir de fixation des prix pour les marques haut de gamme, soutenant ainsi les marges à long terme ** La note moyenne de 15 analystes suggère "hold"; leur PT médian est de A$5.1, selon les données compilées par LSEG ** L'action est en hausse de 12,2% depuis le début de la semaine, et devrait connaître sa meilleure semaine depuis plus de 5 ans, si la tendance actuelle se maintient ** L'action a baissé de 14,1% depuis le début de l'année
(1 $ = 1,4019 dollar australien)
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