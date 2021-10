Morningstar se montre sceptique sur l'avenir du fonds phare de Métropole Gestion

(NEWSManagers.com) - Le 21 septembre dernier, Oddo BHF Asset Management annonçait le rachat de la boutique de gestion Métropole Gestion, connue notamment pour sa gestion actions value. Cette acquisition interroge forcément sur le futur du fonds phare de Métropole Gestion, Métropole Sélection, investi en actions européennes (555,9 millions d'euros d'encours sous gestion à fin septembre 2021). Dans une note publiée la semaine dernière, Mathieu Caquineau, responsable de la recherche sur les fonds actions au sein de Morningstar Manager Research en Europe et en Asie, émet quelques réserves sur l'avenir du fonds, dont l'ensemble des parts est noté " Neutral " par les analystes de Morningstar.

" Si l'équipe et le processus derrière cette stratégie resteront inchangés pour le moment, l'orientation à long terme est moins certaine, notamment la capacité à garder les personnes clés à bord et à maintenir la culture centrée sur l'investissement qui distingue Métropole Gestion depuis sa fondation" , souligne Mathieu Caquineau, qui rappelle que les sept gérants de la société de gestion prennent ensemble les décisions d'investissement et co-gèrent ensemble les fonds actions.

Mathieu Caquineau alerte aussi sur le fait qu'en dépit d'un rebond du fonds Métropole Sélection sur ces 12 derniers mois, il relève " des faiblesses récurrentes dans la sélection de titres dans le secteur des services financiers, effaçant la sélection de titres souvent positive dans d'autres secteurs" , préoccupation qui a tempéré la conviction de Morningstar vis-à-vis du processus de gestion.

Mais surtout, sa note révèle qu'Isabel Levy, cofondatrice de Métropole Gestion et qui dirige l'équipe de gestion depuis 2002, doit prendre sa retraite en 2023. Le responsable de la recherche sur les fonds actions au sein de Morningstar Manager Research en Europe et en Asie évoque un plan de succession " en place depuis longtemps, avec Ingrid Trawinski et Cédric Hereng promus coresponsables de l'équipe en 2012 et 2018, respectivement." " Ce plan de transition prévoyait à l'origine une transmission progressive de la propriété de l'entreprise aux employés restants. Avec cette option désormais retirée, l'équipe qui restera sur le long terme devient bien incertaine" , estime Mathieu Caquineau.