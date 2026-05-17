Morningstar revoit à la baisse son estimation de la juste valeur et prévoit une perte plus importante pour Air NZ

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17 mai - ** Morningstar abaisse de 6 % son estimation de la juste valeur de l'action Air New Zealand AIR.NZ à 0,75 NZ$ par action.

** La société prévoit que la perte avant impôts de la compagnie aérienne s'aggravera cette année pour atteindre 377 millions de dollars néo-zélandais, contre une prévision antérieure de 234 millions; elle table sur une perte avant impôts de 129 millions de dollars néo-zélandais pour l'exercice 2027, contre 47 millions auparavant.

** La compagnie a annoncé jeudi sa plus importante perte avant impôts annuelle depuis quatre ans, en raison des coûts élevés du carburant suite au conflit au Moyen-Orient .

** Morningstar table toutefois toujours sur un retour à la rentabilité de la compagnie aérienne au cours de l'exercice 2028, grâce à la disponibilité de ses appareils.

** "Le ralentissement en Nouvelle-Zélande est cyclique, et non structurel, et les problèmes de moteurs semblent s'atténuer", a déclaré Morningstar.

** Deux des six analystes attribuent à l'action la note "conserver" et quatre la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 0,41 NZ$, selon les données compilées par LSEG.

** Le titre a perdu 31 % depuis le début de l'année à la dernière clôture.