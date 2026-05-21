Morningstar revoit à la baisse son estimation de la juste valeur de la société australienne Pinnacle Investment Management

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 mai - ** Morningstar abaisse de 7 % son estimation de la juste valeur du gestionnaire de fonds Pinnacle Investment Management PNI.AX , la ramenant à 14 dollars australiens, et dégrade la note relative à l'avantage concurrentiel de Pinnacle à « aucun »
** « Pinnacle a mis en place une plateforme solide avec un taux de fidélisation des fonds supérieur à la moyenne. Mais nous ne pensons pas qu’il dispose d’un avantage suffisant pour maintenir des rendements excédentaires au-delà de la prochaine décennie » - Morningstar
** Selon Morningstar, la diversification et les performances passées de Pinnacle ne suffisent pas à constituer un avantage concurrentiel durable
** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 1 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 24,91 dollars australiens – selon les données compilées par LSEG
** Le titre a reculé de 9,2 % depuis le début de l'année
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