Morningstar revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 concernant les banques australiennes, anticipant un ralentissement de la croissance du crédit

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17 juin - ** Morningstar revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 concernant les banques australiennes, réduisant encore ses prévisions en matière de nouveaux prêts, et jugeant ces dernières surévaluées malgré la récente correction des cours boursiers

** Les actions des grandes banques ont fortement chuté depuis mars: la Commonwealth Bank of Australia CBA.AX a reculé de plus de 6%, Westpac WBC.AX a perdu plus de 15%, NAB

NAB.AX a chuté de plus de 20% et ANZ ANZ.AX a reculé d’environ 11%

** Cette vague de ventes est survenue alors que les banques ont augmenté leurs provisions face aux pressions sur les coûts liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran; elle s’est accentuée à mesure que la hausse des taux d’intérêt et les projets de réforme fiscale pesaient sur les perspectives de consommation et du marché immobilier — Morningstar

** Elle a en outre revu à la baisse ses prévisions de croissance des nouveaux prêts, les ramenant de 7% à 2,5% pour la période de 12 mois allant jusqu’en avril 2026, invoquant une baisse de la demande de crédit pour les logements existants

** Le cabinet d’analyse financière a revu à la baisse d’environ 5% ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 2027 et à moyen terme, anticipant que la concurrence entraînera une intensification des remises

** Elle abaisse également ses estimations de juste valeur pour ANZ, NAB et WBC de 3%, à respectivement 32, 33 et 30 dollars australiens; elle maintient celle de CBA inchangée, invoquant un coût des fonds propres plus faible