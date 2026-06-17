 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morningstar revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 concernant les banques australiennes, anticipant un ralentissement de la croissance du crédit
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Morningstar revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 concernant les banques australiennes, réduisant encore ses prévisions en matière de nouveaux prêts, et jugeant ces dernières surévaluées malgré la récente correction des cours boursiers

** Les actions des grandes banques ont fortement chuté depuis mars: la Commonwealth Bank of Australia CBA.AX a reculé de plus de 6%, Westpac WBC.AX a perdu plus de 15%, NAB

NAB.AX a chuté de plus de 20% et ANZ ANZ.AX a reculé d’environ 11%

** Cette vague de ventes est survenue alors que les banques ont augmenté leurs provisions face aux pressions sur les coûts liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran; elle s’est accentuée à mesure que la hausse des taux d’intérêt et les projets de réforme fiscale pesaient sur les perspectives de consommation et du marché immobilier — Morningstar

** Elle a en outre revu à la baisse ses prévisions de croissance des nouveaux prêts, les ramenant de 7% à 2,5% pour la période de 12 mois allant jusqu’en avril 2026, invoquant une baisse de la demande de crédit pour les logements existants

** Le cabinet d’analyse financière a revu à la baisse d’environ 5% ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 2027 et à moyen terme, anticipant que la concurrence entraînera une intensification des remises

** Elle abaisse également ses estimations de juste valeur pour ANZ, NAB et WBC de 3%, à respectivement 32, 33 et 30 dollars australiens; elle maintient celle de CBA inchangée, invoquant un coût des fonds propres plus faible

Valeurs associées

ANZ GRP
21,065 EUR Tradegate 0,00%
MORNINGSTAR
164,3000 USD NASDAQ -4,84%
NATIONAL AUSTRAL
23,000 EUR Tradegate +0,55%
WESTPAC BANKING
21,920 EUR Tradegate +1,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 22:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,81 -0,67%
CAC 40
8 430,79 -0,20%
SPACEX
191,82 -4,95%
Or
4 378,85 +1,10%
TOTALENERGIES
72,21 -1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank