Morningstar rachète une société de données de marché pour 375 millions de dollars afin de renforcer ses activités dans le domaine des indices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morningstar MORN.O a annoncé mardi qu'elle allait racheter à l'Université de Chicago le Center for Research in Security Prices (CRSP), une société de données de marché, pour 375 millions de dollars, alors que la société d'analyse financière cherche à développer ses activités dans le domaine des indices.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L 'acquisition permettra à Morningstar d'accéder aux CRSP Market Indexes, qui évaluent plus de 3 000 milliards de dollars d'actions américaines à travers les capitalisations boursières, les styles d'investissement et les secteurs.

Elle permettra également à Morningstar de devenir l'un des plus grands fournisseurs d'indices pour les fonds indiciels publics d'actions américaines.

CONTEXTE

Fondé en 1960 à l'université, le CRSP fournit des données historiques sur les marchés boursiers et des indices aux investisseurs, aux universitaires et aux autorités de régulation.

Morningstar a fait son entrée dans le secteur des indices en 2001 et propose actuellement plus de 25 000 indices qui peuvent être utilisés comme références de performance.

L'année dernière, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont été les marchés les plus importants pour les activités indicielles de Morningstar.

PAR LES CHIFFRES

La valeur des actifs liés aux activités indicielles de Morningstar a augmenté de 6,5 % pour atteindre 221 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 juin.

CRSP génère environ 55 millions de dollars de revenus annuels, tandis que Morningstar Indexes a généré 84,7 millions de dollars de revenus l'année dernière.