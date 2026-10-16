 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morningstar maintient ses estimations de juste valeur pour la société australienne Orora, grâce à la bonne santé de son segment des canettes
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 00:16

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les analystes de Morningstar maintiennent leurs estimations de juste valeur pour Orora Ltd ORA.AX à 2,3 dollars australiens, un niveau supérieur à celui de la dernière clôture, après la chute du cours de l'action suite à la publication par ORA de son point sur l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2027

** Le cabinet d’analyse financière prévoit pour l’exercice fiscal 2027 un EBIT ajusté en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des ventes du segment Saverglass et de la hausse des coûts de fabrication

** Elle estime que le marché se montre trop impatient envers Saverglass, qui a dû subir de plein fouet les droits de douane américains, les pressions liées au coût de la vie et la guerre au Moyen-Orient

** Le sentiment du marché se répercute sur les perspectives de l’activité de canettes d’Orora, que Morningstar considère comme disposant d’un avantage concurrentiel potentiel

** Orora figure parmi les plus grands producteurs de canettes d’Australie, avec des contrats auprès de Coca-Cola

KO.N , Asahi 2502.T et Suntory 2587.T

** Un des 12 analystes attribue la note "acheter" ou supérieure, et 11 conseillent de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 1,57 dollar australien, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, le titre a reculé de 38,9 %, à la dernière clôture

Valeurs associées

ASAHI GROUP HD
10,0000 USD OTCBB 0,00%
COCA-COLA CO
91,900 USD NYSE +0,12%
ORORA
0,9534 USD OTCBB 0,00%
SUNTORY B & F
27,100 EUR Tradegate +4,88%
SUNTORY B & F
28,5000 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 00:16:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,69 -0,40%
CAC 40
7 934,7 +0,78%
Or
4 164,87 -0,14%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
EUR/USD SPOT
1,12157 -0,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank