Morningstar maintient ses estimations de juste valeur pour la société australienne Orora, grâce à la bonne santé de son segment des canettes

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15 octobre - ** Les analystes de Morningstar maintiennent leurs estimations de juste valeur pour Orora Ltd ORA.AX à 2,3 dollars australiens, un niveau supérieur à celui de la dernière clôture, après la chute du cours de l'action suite à la publication par ORA de son point sur l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2027

** Le cabinet d’analyse financière prévoit pour l’exercice fiscal 2027 un EBIT ajusté en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des ventes du segment Saverglass et de la hausse des coûts de fabrication

** Elle estime que le marché se montre trop impatient envers Saverglass, qui a dû subir de plein fouet les droits de douane américains, les pressions liées au coût de la vie et la guerre au Moyen-Orient

** Le sentiment du marché se répercute sur les perspectives de l’activité de canettes d’Orora, que Morningstar considère comme disposant d’un avantage concurrentiel potentiel

** Orora figure parmi les plus grands producteurs de canettes d’Australie, avec des contrats auprès de Coca-Cola

KO.N , Asahi 2502.T et Suntory 2587.T

** Un des 12 analystes attribue la note "acheter" ou supérieure, et 11 conseillent de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 1,57 dollar australien, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, le titre a reculé de 38,9 %, à la dernière clôture