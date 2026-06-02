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Morningstar estime la valeur de SpaceX à 780 milliards de dollars, soit la moitié de son objectif pour l'introduction en Bourse
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Les analystes de Morningstar ont estimé la valorisation de SpaceX à 780 milliards de dollars, soit moins de la moitié de l'objectif que la société dirigée par Elon Musk aurait fixé pour son introduction en Bourse , à l'approche d'une tournée de présentation prévue cette semaine.

Les perspectives pour l'activité d'intelligence artificielle de l'entreprise, qui comprend xAI et la plateforme de réseaux sociaux X, sont incertaines en raison d'une situation économique floue et de la concurrence d'OpenAI et d'Anthropic, a déclaré le cabinet d'études.

“Nous ne considérons pas Grok comme l'un des principaux laboratoires d'IA à l'heure actuelle”, a déclaré Nicolas Owens, analyste actions chez Morningstar, en référence au chatbot développé par xAI.

M. Owens a également averti que les perspectives d'avenir du segment IA de SpaceX reposaient sur des technologies non éprouvées, telles que les centres de données orbitaux. Starlink, l'activité de haut débit par satellite, est également confrontée à des obstacles technologiques, dont beaucoup pourraient échapper au contrôle de l'entreprise, a-t-il ajouté.

“Nous pensons que l'entreprise a été largement surévaluée et que les investisseurs auront l'occasion d'acheter l'action à des niveaux plus attractifs après l'introduction en Bourse”, a déclaré M. Owens.

Cet avertissement se distingue comme un point de vue à contre-courant rare à un moment où l'enthousiasme pour l'introduction en Bourse est à son comble.

SpaceX prévoit de lancer sa tournée de présentation le 4 juin, l'introduction en Bourse étant prévue le 12 juin sur le Nasdaq, a rapporté Reuters.

Morningstar a déclaré que l'action pourrait progresser à court terme, compte tenu du faible flottant et de la solide équipe de grandes banques d'investissement qui souscrivent à l'introduction en Bourse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan figurent parmi les souscripteurs de la vente d'actions de SpaceX.

Toutefois, “les investisseurs à long terme désireux de participer aux projets futurs et au succès potentiel de SpaceX auront l'occasion de le faire avec une marge de sécurité plus importante que celle que l'offre initiale est susceptible d'offrir”, a déclaré M. Owens.

SpaceX vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, a rapporté Reuters. La société était dernièrement évaluée à 1.530 milliards de dollars sur la plateforme de marché secondaire Forge Global.

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