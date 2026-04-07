Morningstar constate une augmentation des marges chez l'australien Telix Pharmaceuticals et maintient ses perspectives de revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Morningstar prévoit que les marges Ebit de Telix Pharmaceuticals TLX.AX augmenteront de 29% d'ici le milieu du cycle

** TLX a affiché mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 230 millions de dollars pour le groupe et a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de 950 millions à 970 millions de dollars

** « Telix est en bonne voie pour atteindre notre prévision de chiffre d'affaires de 960 millions de dollars en 2026, que nous laissons inchangée », déclare Morningstar

** La croissance de l'imagerie du cancer de la prostate continue de soutenir la performance de TLX, selon le cabinet d'analyse des investisseurs

** Morningstar s'attend à ce que la dynamique se poursuive parallèlement au lancement réussi en 2026 de Pixclara, le produit en cours de développement de TLX, un agent expérimental pour l'imagerie des gliomes

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur de TLX à 18 dollars australiens

** Les 13 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure; leur estimation médiane est de 23,15 dollars australiens - données LSEG

** Depuis le début de l'année, TLX a progressé de 21,3 % à la dernière clôture