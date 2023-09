Morne séance pour les Bourses européennes, Société Générale dévisse

Orange et Danone ont été les seules valeurs du CAC 40 à échapper au repli du fait de leurs qualités défensives.

Au sein de la cote parisienne, plusieurs sociétés ont enregistré de fortes baisses. Société Générale a ainsi dévissé de plus de 12%, certains objectifs – et en particulier sa rentabilité – de son nouveau plan stratégique, ont déçu. Même motif, même punition pour sa filiale ALD : -14,34%. Elles étaient accompagnées dans leur chute par Elior (-13,76%), affaiblie par une note d'UBS.

Pour sa part, la Fed ne devrait pas modifier sa politique monétaire. Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, estime que " l'attention des marchés sera portée sur le calendrier d'inflexion monétaire pour 2024 ". " Une première baisse des taux a été repoussée dans le temps et est maintenant anticipée par les marchés en juillet 2024. Toute révision à la hausse des " dots " sera donc suivie de près", ajoute-t-il.

Cette semaine est placée sous les signes des Banques centrales, avec la Fed mercredi, la Banque d'Angleterre jeudi et la Banque du Japon, vendredi.

(AOF) - Les Bourses européennes ont reculé alors que les prochains jours seront riches en rendez-vous avec les banquiers centraux. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,39% à 7 276,14 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 1,23% à 4 242,15 points. Aux Etats-Unis, les indices débutent la semaine en légère hausse, avec un Dow Jones gagnant 0,18% et un Nasdaq Composite progressant de 0,2% vers 17h30.

