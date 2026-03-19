Morgan Stanley se joint à ses pairs pour repousser les prévisions de réduction de la Fed en raison des craintes d'inflation

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Morgan Stanley a rejoint jeudi Goldman Sachs et Barclays en repoussant de juin à septembre sa prévision de la prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, après que la banque centrale a signalé des risques inflationnistes dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

La maison de courtage de Wall Street prévoit maintenant des réductions d'un quart de point en septembre et en décembre, révisant sa prévision précédente de réductions en juin et en septembre.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie fera augmenter l'inflation globale, mais il est trop tôt pour connaître l'ampleur et la durée des effets potentiels sur l'économie", a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, lors d'une conférence de presse après que la banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi.

De nouvelles projections montrent que les décideurs de la Fed en tant que groupe prévoient que le Comité fédéral de l'open market réduira le taux directeur d'un quart de point de pourcentage avant la fin de l'année, tandis que les principales sociétés de Wall Street prévoient toujours deux réductions de taux.

"Une Fed prudente est synonyme de retard. Le principal risque pour notre opinion reste que les baisses de taux interviennent plus tard ou pas du tout", ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley dans une note.

"Dans l'autre sens, une deuxième hausse des prix du pétrole pourrait signifier que l'activité et les marchés du travail s'affaiblissent, ce qui entraînerait des baisses de taux."

Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril en raison du conflit en cours au Moyen-Orient qui a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, une voie commerciale clé qui gère près d'un cinquième du commerce mondial du pétrole.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent actuellement à plus de 70 % les chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux en septembre.