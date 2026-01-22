 Aller au contenu principal
Morgan Stanley repousse l'appel à la baisse des taux de la BoE à mars plutôt qu'à février après les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - Morgan Stanley s'attend à ce que la Banque d'Angleterre procède à sa prochaine baisse de taux d'intérêt en mars, abandonnant sa prévision d'une baisse de 25 points de base en février, après que les données aient montré que l'inflation britannique a augmenté plus que prévu en décembre.

Après la réduction de 25 points de base en mars, la banque centrale devrait réduire ses taux de 25 points de base en juillet et en novembre, alors qu'elle prévoyait auparavant des réductions de 25 points de base en avril et en juin, a indiqué la maison de courtage de Wall Street dans une note datée de mercredi.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation globale pour décembre a augmenté pour la première fois depuis juillet, s'élevant à 3,4%. Un sondage Reuters auprès des économistes prévoyait une hausse de l'inflation à 3,3 %.

Morgan Stanley rejoint UBS Global Research , qui a également révisé son appel à la réduction des taux de la BoE en mars au lieu de février après les données.

L'inflation en Grande-Bretagne reste la plus élevée parmi les principales économies développées, malgré la faible croissance économique du pays.

Cependant, le rythme des augmentations de prix devrait ralentir fortement dans les mois à venir, étant donné que les augmentations de l'année dernière des coûts des services publics et d'autres tarifs contrôlés par le gouvernement ne sont plus pris en compte dans la comparaison annuelle.

La prochaine réunion de politique monétaire de la BoE est prévue le 5 février, au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux à 3,75 %.

Les marchés prévoient des réductions d'environ 42,33 points de base d'ici à la fin de 2026, selon les données de LSEG.

