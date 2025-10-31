Morgan Stanley relève son conseil sur Novartis à 'surpondérer'
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 14:56
Le broker, qui attribue ce mouvement de repli aux inquiétudes entourant la perte d'exclusivité sur certains médicaments, préfère quant à lui retenir l'amélioration du 'mix' du portefeuille de produits du groupe pharmaceutique bâlois, ainsi que la perspective du prochain lancement de Rhapsido, son nouveau comprimé contre l'urticaire.
S'il indique s'attendre à ce que la croissance du laboratoire reste modeste en 2026 (+2% pour le chiffre d'affaires, résultat opérationnel stable), le courtier indique à l'inverse envisager une accélération à partir de 2027 (+5% pour le chiffre d'affaires, +7% pour le résultat opérationnel jusqu'en 2029).
L'intermédiaire ajoute s'attendre à un tonalité résolument optimiste à l'occasion de la journée d'investisseurs qui se tiendra le 20 novembre, avec l'officialisation d'une prévision d'une croissance de l'activité de 5% sur le moyen terme, là où le consensus n'envisage que 3%, un élément qui devrait constituer là encore un catalyseur positif pour le cours de Bourse.
Valeurs associées
|98,820 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,06%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 14:56:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite
-
Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite
-
À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer