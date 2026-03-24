Morgan Stanley relève le PT de FTAI Aviation en raison des fortes perspectives de croissance sur plusieurs années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Morgan Stanley relève l'objectif de prix sur FTAI Aviation FTAI.O à 293 $ contre 266 $, et réitère sa notation "overweight"

** Le nouveau PT représente une hausse de 21,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Morgan Stanley indique que depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, les investisseurs s'inquiètent surtout d'une éventuelle discipline des compagnies aériennes en matière de capacité et du risque que la hausse des prix du pétrole n'incite les transporteurs à reporter la maintenance

** Les actions du marché secondaire de l'aérospatiale commerciale ont reculé en raison des préoccupations liées au pétrole, mais nous considérons qu'il s'agit d'une question de calendrier et non d'une destruction de la demande - courtage

** La société de courtage estime que les vents arrière structurels restent intacts et soutiennent un cycle de croissance durable et pluriannuel

** La médiane des objectifs de prix des 11 courtiers couvrant le titre est de 340 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FTAI a progressé de 22,7 % depuis le début de l'année