Morgan Stanley relève le PT d'Alphabet en raison d'une croissance plus forte de la recherche et de l'informatique dématérialisée qui stimule le BPA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Morgan Stanley relève le PT d'Alphabet

GOOGL.O de 210 $ à 270 $ en raison d'une croissance plus forte de la recherche et de l'informatique dématérialisée qui stimule le BPA

** La nouvelle prévision représente une hausse de 9,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le rythme d'innovation de GOOGL dans le domaine de la recherche s'est accéléré cette année, avec de nouveaux produits destinés à stimuler l'engagement et le comportement commercial, dit Morgan Stanley

** L'accélération de la recherche et de la croissance de Google Cloud Platform grâce à l'innovation GenAI peut renforcer la confiance des investisseurs et entraîner une hausse des bénéfices par action pour les exercices 26 et 27

** 53 des 65 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 12 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 235,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 30% depuis le début de l'année