Morgan Stanley relève la pondération d'Amentum Holdings à "poids égal" et relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Morgan Stanley relève la pondération de l'entrepreneur public Amentum Holdings AMTM.N de "sous pondération" à "pondération égale"; relève son objectif de cours de 20 $ à 35 $

** Les actions d'AMTM sont en hausse de 2,5 % à 30,75 $ en pré-marché

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de près de 16,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage considère AMTM comme un investissement plus équilibré, avec un potentiel de hausse lié aux projets nucléaires et des fondamentaux solides

** Morgan Stanley prévoit un taux de croissance annuel moyen des revenus d'environ 2,3 % (FY25-28), avec une marge d'EBITDA d'environ 8,1 % en 2027E

** 5 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 34 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AMTM a progressé d'environ 42,7 % depuis le début de l'année