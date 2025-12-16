Morgan Stanley relève la note d'Albemarle en raison de la hausse de la demande de lithium

16 décembre - ** Morgan Stanley relève l'évaluation du mineur de lithium Albemarle ALB.N de "under-weight" à "equal-weight"; augmente le PT à $147 de $58

** Le nouveau PT représente une prime de 11,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la demande de lithium augmente de 15 % en 2026, car elle se base désormais sur les livraisons de systèmes de stockage d'énergie (ESS) plutôt que sur les installations

** Nous neutralisons notre sous-pondération à la suite d'un rallye des prix du lithium induit par les livraisons d'ESS au cours des derniers mois, qui a vu les prix du lithium plus que doubler par rapport à leurs plus bas niveaux du cycle baissier de 2025 " - Morgan Stanley

** Cependant, la maison de courtage ajoute que les prévisions de flux de trésorerie d'ALB ne s'améliorent pas d'une année sur l'autre ne s'améliorent pas d'une année sur l'autre

** Neuf des 27 maisons de courtage accordent une note d'au moins "achat", 17 une note de "maintien" et une une note de "vente"; le prix médian est de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ALB a progressé de 54% depuis le début de l'année