Morgan Stanley relève l'objectif de prix (PT) de GE Vernova en raison de la croissance du gaz et de l'électrification ; l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Morgan Stanley relève l'objectif de prix pour le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N à 960 $ contre 817 $

** Les actions de GE Vernova sont en hausse de 6,5 % à 906,30 $ dans les échanges du matin

** Le nouveau PT représente une hausse de 12,8% par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi

** Les dernières données sont positives sur la demande de turbines, les prix et les tendances d'électrification à moyen terme et nous voyons un potentiel de révision à la hausse des estimations sur le consensus 2030", déclare Morgan Stanley

** La société de courtage dit qu'elle est de plus en plus optimiste sur les services gaziers au cours de la prochaine décennie et pense que l'opportunité n'est pas encore prise en compte dans le prix de l'action

** Morgan Stanley s'attend à ce que d'autres activités soutiennent la croissance, notamment l'électrification, où les commandes dépassent les revenus de 6 à 9 milliards de dollars par an et où le carnet de commandes devrait doubler pour atteindre 60 milliards de dollars d'ici 2028

** 31 des 36 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 5 à "conserver"; le PT médian est de 885,50 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, GEV est en hausse de 38,7 % depuis le début de l'année