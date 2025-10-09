Morgan Stanley relève l'objectif de cours pour le fabricant de taxis aériens Joby Aviation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Morgan Stanley relève l'objectif de cours pour Joby Aviation JOBY.N à 15 dollars, contre 7 dollars, et maintient la note "equal-weight"

** La société de courtage indique que les changements reflètent une baisse des livraisons d'avions, mais un meilleur flux de trésorerie disponible grâce à une amélioration modeste de ses conditions économiques et à des dépenses d'investissement nettement inférieures

** Le nouvel objectif de cours implique toujours une baisse de 13,6 % par rapport à la dernière clôture de JOBY

** Elle ajoute que les récents essais en vol de la société à Dubaï et au Japon en 2025 rendent le rêve du taxi aérien "plus proche de la réalité pour les investisseurs" ** En début de semaine, JOBY a fixé le prix d'une vente d'actions à prix réduit pour un montant de 514 millions de dollars

** Parmi les 9 courtiers, l'un évalue JOBY à "acheter", 6 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 15 $ - données LSEG

** Les actions de JOBY ont légèrement augmenté avant la mise sur le marché; l'action a progressé de 113,7 % depuis le début de l'année à la dernière clôture