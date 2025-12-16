Morgan Stanley réduit le PT de Northrop Grumman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de la société de défense américaine Northrop Grumman NOC.N à 714 $, contre 720 $, et maintient la note "surpondérée"

** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 24 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage considère que les programmes de modernisation nucléaire de Northrop Grumman, le bombardier furtif B-21 et les missiles Sentinel sont fortement alignés sur l'objectif des États-Unis de maintenir leur statut de grande puissance

** Cependant, la société de courtage reconnaît les risques persistants liés aux charges potentielles du programme B-21, ce qui pourrait être négatif à court terme pour l'action

** Quatorze des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 10 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 673,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,7 % depuis le début de l'année