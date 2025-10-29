Morgan Stanley rachète la plateforme d'actions privées EquityZen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N a déclaré mercredi qu'il allait acheter la plateforme d'actions privées EquityZen, alors que Wall Street s'efforce de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des participations dans des start-ups à croissance rapide.

Les grandes institutions financières regardent de plus en plus au-delà des marchés publics, en développant des capacités pour mettre en relation les clients avec les entreprises privées, fournir des liquidités pour les actions pré-IPO et capitaliser sur l'appétit croissant des investisseurs pour une exposition précoce aux startups à forte croissance.

En possédant une plateforme qui facilite les échanges d'actions avant l'introduction en bourse, les banques comme Morgan Stanley peuvent percevoir des commissions, avoir un aperçu des valorisations du marché privé et renforcer les relations avec les clients qui cherchent à s'exposer à des opportunités de capital-investissement.

"Nous constatons un intérêt croissant pour l'exposition aux marchés privés parmi nos 20 millions de clients. EquityZen est le lien qui relie l'offre et la demande", a déclaré Michael Gaviser, responsable des marchés privés chez Morgan Stanley Wealth Management.

EquityZen compte plus de 800 000 utilisateurs enregistrés et a traité plus de 49 000 transactions dans plus de 450 sociétés privées depuis sa création en 2013.

L'acquisition intervient alors que certaines des plus grandes entreprises privées du secteur retardent leur entrée en bourse.

Des sociétés telles que OpenAI, fabricant de ChatGPT, SpaceX d'Elon Musk et Bytedance, société mère de TikTok, affichent désormais des valorisations qui rivalisent ou dépassent celles de plusieurs grandes entreprises du S&P 500, brouillant ainsi la distinction entre l'influence du marché public et celle du marché privé.

L'année dernière, Morgan Stanley a également signé un accord avec Carta, une société de gestion d'actionnaires pour les startups soutenues par des sociétés de capital-investissement et de capital-risque.

La banque n'a pas révélé les conditions de l'accord avec EquityZen, qui devrait être conclu au début de 2026.