Morgan Stanley passe sous les 5% d'Atos
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 16:37
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire de Morgan Stanley & Co. International, 286 160 actions Atos représentant autant de droits de vote, soit 1,45% du capital et des droits de vote de cette société.
Valeurs associées
|37,480 EUR
|Euronext Paris
|+1,63%
