 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley passe sous les 5% d'Atos
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 16:37

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 mars, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Atos , au résultat d'une cession d'actions du groupe de services informatiques hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire de Morgan Stanley & Co. International, 286 160 actions Atos représentant autant de droits de vote, soit 1,45% du capital et des droits de vote de cette société.

Valeurs associées

ATOS
37,480 EUR Euronext Paris +1,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank