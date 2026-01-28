Morgan Stanley optimiste pour la Défense en 2026, les conseils de l'analyste
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:49
Le secteur de la défense bénéficie d'un contexte géopolitique tendu sur de nombreux fronts, ce qui pousse l'Europe à accroître sa souveraineté. Selon Morgan Stanley, les dépenses de défense en Europe devraient ainsi converger vers les 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) d'ici 2030.
Dans ce contexte, le broker confirme sa note "surpondérer" sur Rheinmetall , soutenu par une forte dynamique de commandes en Allemagne et une valorisation attractive. Par ailleurs, Hensoldt voit sa recommandation relevée de "sous-pondérer" à "pondération en ligne" après une révision des attentes du marché.
Enfin, BAE Systems reste recommandée par Morgan Stanley qui met en avant sa diversification géographique et son exposition au budget américain. Le broker relève ainsi sa cible de 2 203 p à 2 342 pence sur le titre.
Dans le secteur de l'aéronautique , Rolls-Royce devient la valeur favorite de Morgan Stanley, au détriment de Safran, car elle dispose d'un potentiel de révision à la hausse de ses objectifs à moyen terme et d'une nouvelle politique de rachat d'actions. Le broker relève sa cible de 1 280 p à 1 500 pence.
Malgré de bons fondamentaux, l'analyste voit donc moins de marge de progression immédiate pour Safran par rapport aux attentes déjà élevées du marché et confirme son conseil de "Pondération en ligne" sur le titre.
Morgan Stanley confirme sa note "surpondérer" sur Airbus , avec un objectif de cours relevé de 250 à 252 euros, alors que l'analyste prévoit la livraison de 900 unités en 2026 (contre 793 en 2025) et voit l'annonce d'un rachat d'actions comme un catalyseur potentiel majeur.
Enfin, l'objectif de cours est relevé de 310 à 350 euros sur Dassault Aviation , la valeur bénéficiant de la tendance de fond positive sur les budgets de défense européens et de la valorisation globale du secteur, dont les objectifs de cours ont été relevés de 7% en moyenne par le bureau d'études.
Valeurs associées
|1 842,500 EUR
|XETRA
|-0,41%
A lire aussi
-
Par Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM Après avoir réduit de 75 pbs son principal taux directeur en 2025, la réserve fédérale devrait entamer 2026 avec une pause, tout du moins dans la partie conventionnelle de sa ... Lire la suite
-
Danemark: colère d'anciens combattants après le retrait de drapeaux danois par l'ambassade américaine
Des vétérans danois ont critiqué mercredi l'ambassade américaine à Copenhague pour avoir retiré les drapeaux nationaux qu'ils avaient placés devant le bâtiment en l'honneur des soldats danois tués en Afghanistan. L'ambassade est ensuite revenue sur sa décision, ... Lire la suite
-
Ce nouveau marché porte sur la fourniture du système de reconnaissance multispectral MS-110 aux forces aériennes polonaises, faisant de Varsovie le premier membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à adopter cette technologie. L'équipementier ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a reçu mercredi son homologue syrien, Ahmad al-Chareh, pour la deuxième fois depuis le renversement en 2024 de Bachar al-Assad, allié du Kremlin, au moment où Moscou cherche à préserver ses bases militaires en Syrie. Vladimir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer