Morgan Stanley nomme deux "co-heads" pour l'investment banking en France
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:05
Ces nominations visent à accompagner la poursuite du développement de l'activité, à renforcer encore l'engagement commercial auprès des clients français et à approfondir la collaboration entre les équipes sectorielles, produits et géographiques du groupe.
Alexandre Bartolin a rejoint Morgan Stanley en 2010 au sein de l'équipe EMEA Transportation & Infrastructure. Promu managing director en 2019, il a été nommé head of EMEA Transportation & Infrastructure Investment Banking en 2023.
Sous sa direction, cette franchise a connu une croissance soutenue et remporté plusieurs succès commerciaux majeurs à travers la région. Il conservera ses responsabilités actuelles tout en prenant la co-direction de l'investment banking en France.
Frédéric Proust a quant à lui rejoint Morgan Stanley en 2004 et a été promu managing director en 2017. Il a occupé plusieurs responsabilités de premier plan au sein de l'équipe française d'investment banking, plus récemment à la tête de la couverture des institutions financières.
Selon le groupe, Frédéric Proust joue un rôle central dans la relation avec de grands clients français, notamment dans les secteurs des institutions financières, des télécoms, de la consommation et de la distribution.
Valeurs associées
|189,220 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont augmenté en avril à un rythme qui n'avait plus été observé depuis janvier 2025, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi. D'après ce baromètre, les entreprises privées ont dans ... Lire la suite
-
Après des résultats du premier trimestre 2026 supérieurs aux attentes, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta prévoient d’investir près de 725 milliards de dollars en 2026 dans l’IA. Ce montant record, presque triple des niveaux d’il y a deux ans, relance le débat ... Lire la suite
-
L'ailier argentin Gianluca Prestianni pourrait manquer les deux premières rencontres de son pays à la Coupe du monde après la décision de la FIFA mercredi d'étendre à l'échelle mondiale sa suspension de six matches pour comportement homophobe. Le joueur du Benfica ... Lire la suite
-
Le projet visant à se passer des technologies chinoises coûterait plus de €350 mds au bloc, selon une étude chinoise
Les propositions de l'Union européenne (UE) visant à renforcer la cybersécurité en supprimant progressivement les équipements provenant de fournisseurs chinois risquent de coûter plus de 350 milliards d'euros au bloc au cours des cinq prochaines années, a déclaré ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer