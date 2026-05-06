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Morgan Stanley nomme deux "co-heads" pour l'investment banking en France
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:05

Morgan Stanley fait part des nominations d'Alexandre Bartolin et de Frédéric Proust en qualité de co-heads de l'investment banking en France, dans un contexte de forte dynamique pour le bureau français de la banque d'affaires américaine.

Ces nominations visent à accompagner la poursuite du développement de l'activité, à renforcer encore l'engagement commercial auprès des clients français et à approfondir la collaboration entre les équipes sectorielles, produits et géographiques du groupe.

Alexandre Bartolin a rejoint Morgan Stanley en 2010 au sein de l'équipe EMEA Transportation & Infrastructure. Promu managing director en 2019, il a été nommé head of EMEA Transportation & Infrastructure Investment Banking en 2023.

Sous sa direction, cette franchise a connu une croissance soutenue et remporté plusieurs succès commerciaux majeurs à travers la région. Il conservera ses responsabilités actuelles tout en prenant la co-direction de l'investment banking en France.

Frédéric Proust a quant à lui rejoint Morgan Stanley en 2004 et a été promu managing director en 2017. Il a occupé plusieurs responsabilités de premier plan au sein de l'équipe française d'investment banking, plus récemment à la tête de la couverture des institutions financières.

Selon le groupe, Frédéric Proust joue un rôle central dans la relation avec de grands clients français, notamment dans les secteurs des institutions financières, des télécoms, de la consommation et de la distribution.

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