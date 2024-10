Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: le bénéfice trimestriel bat les attentes information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a fait mieux que prévu au troisième trimestre grâce au dynamisme de ses activités de banque d'investissement, qui ont bénéficié d'une reprise des émissions obligataires.



La banque américaine a annoncé mercredi un produit net bancaire en hausse de 16% à 15,38 milliards de dollars contre 14,40 milliards estimés par le consensus.



La firme new-yorkaise a dégagé un bénéfice net part du groupe de 3,2 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action, contre 2,4 milliards de dollars - ou 1,38 dollar - un an plus tôt, contre un consensus de 1,58 dollar.



Cela correspond à une hausse de 16%.



Les revenus dans la banque d'investissement ont grimpé de 56%, principalement en raison de la reprise du marché obligataire due à la baisse des taux d'intérêt.



Les opérations sur les actions ont quant à elles augmenté de 21%, portées par un regain d'activité de la part de ses clients principalement dans la zone Amériques et en Asie.



Dans des transactions d'avant-Bourse, l'action Morgan Stanley gagnait près de 4%.





