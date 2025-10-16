 Aller au contenu principal
Morgan Stanley: Jefferies réitère son conseil à l'achat
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 14:00

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 186 $ après l'annonce des résultats du 3e trimestre 2025.

'Après les résultats du 3e trimestre 2025, notre BPA estimé pour 2026 augmente de 6 %, passant de 10 $ à 10,60 $, reflétant la hausse des actifs et des perspectives plus favorables pour l'activité de banque d'investissement' indique le bureau d'analyse dans son étude.

L'analyste estime que les investissements dans WM s'avèrent fructueux et soutiennent des marges durablement plus élevées et une forte croissance organique, tandis que la progression des parts de marché d'ISG semble durable.

